الرميثي: "يوم الطفل" يجسد اهتمام الإمارات بتنشئة جيل واعٍ

الشارقة 24 - وام:

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن انطلاق مبادرة يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يأتي تجسيداً لحرص سموها على توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال ونموهم في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

وأضاف معاليه إننا نعتز بما تقدمه الدولة من توفير أفضل برامج وسبل الحماية والرفاهية للطفل، والاهتمام بدور الأسرة، وتعزيز التماسك الأسري والتراحم الذي يؤدي إلى تنشئة جيل واع، قادر على أن يتولى ريادة المستقبل، وبناء مجتمع يقوده رجال نشأوا في بيئة تعي مسؤولياتها تجاه الطفل، ويترجم في نفس الوقت رؤية قيادة تؤمن بأن الإنسان هو محور مسيرة التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن أطفال اليوم هم رجال المستقبل، وحملة راية النهوض بتحمل المسؤوليات من أجل وطن يعتز به الإماراتيون جميعاً.

وتابع معاليه أن يوم الطفل الإماراتي يؤكد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في إعطاء الأولوية لاحترام حقوق الأسرة والطفل، من واقع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة باحترام حقوق الطفل، والتي تعكس طبيعة المجتمع الإماراتي، الذي يعتز بقيمه وعاداته الأصيلة والمستمدة من تعاليم ديننا الحنيف.

وأشار معاليه إلى أن الاحتفالية بهذه المناسبة تمثل محطة مضيئة ضمن محطات العمل الإنساني الذي تعتز به الإمارات من واقع مجتمع المحبة والعطاء والتعايش في أجمل صوره، ويعكس اهتمام أم الإمارات بهذا الجانب المهم ويجسد المعاني الإنسانية الكبيرة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعزيزاً لمبادئ احترام حقوق الطفل الذي أصبح في مقدمة أولويات اهتمام الدولة بتوفير الرعاية المتكاملة للطفل في بيئة الإبداع والابتكار والتميز.

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه المبادرة المباركة والتي تؤكد ثقة المجتمع الإماراتي بقيادته، وفق مفهوم عصري، يجمع بين الحداثة والاعتزاز بالقيم الأصيلة لمجتمع الإمارات.