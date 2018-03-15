سفير الدولة لدى كوبا يشارك في مؤتمر التعاون الثاني لرابطة الدول الكاريبية

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا وممثل الدولة في رابطة الدول الكاريبية في مؤتمر التعاون الثاني والذي انعقد في جزيرة مارغاريتا في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأكد معالي جون سومر الأمين العام للرابطة وسعادة راؤول لي كاوسي نائب وزير الخارجية الفنزويلي أهمية توطيد التعاون ليس فقط فيما بين الأعضاء وإنما الشركاء حول العالم.



ومن جانبهم استعرض عدد من رؤساء اللجان المعنية بالتغير المناخي وخطط الاستجابة للكوارث الطبيعية الجهود والمشاريع الرامية للتعامل مع هذه التحديات.



يذكر أن دولة الإمارات تعهدت بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي للمساعدة في جهود الإعمار بعد أعاصير الكاريبي في العام المنصرم.