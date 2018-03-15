نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيرلندية بيومها الوطني

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة بول كافانا سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



كما حضر الحفل الذي أقيم مساء الأربعاء، في فندق دوست ثاني بأبوظبي معالي ماري ميتشل آوكونور وزيرة الدولة للتعليم العالي بجمهورية إيرلندا وسعادة محمد على عمران الشامسي مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الإيرلندية المقيمة بالدولة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أشاد السفير الإيرلندي بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبعلاقات التعاون القوية التي تربط البلدين على كافة المستويات.

من جانبها أشادت معالي ماري ميتشل أوكونور بالنهضة العمرانية والتطور الاقتصادي الذي حققته الدولة في كافة المجالات، معربة عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وثمنت الجهود الكبيرة التي توليها الدولة لتمكين المرأة من التعليم ووصولها لأعلى المراتب.

وأكدت أن البلدين حريصان على تنمية العلاقات في المجالات التعليمية خاصة، مشددة على أهمية التعليم والابتكار وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي يعتبر من أهم الركائز التي تنهض بها الدول والشعوب.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات التراثية الإيرلندية.