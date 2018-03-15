الطفل الإماراتي... مستقبل الدولة وطريق نهضتها

الشارقة 24:



أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة وطنية بعنوان "يوم الطفل الإماراتي"، في 15 مارس من كل عام، احتفاءً بالطفل، لبناء مجتمع متماسك، ومستقبل مزدهر.



وهذه المبادرة ليست بالجديدة، ولا بالغريبة على دولة الإمارات، حيث تولي اهتماماً بكافة فئات المجتمع، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً تحتذي به دول العالم.



فهل من دولة تسعى لتقديم الرعاية والاهتمام بالطفل ليكون مستقبل بلاده ومنارته المشرقة غيرها؟



منحت دولتنا الحبيبة لأطفالنا كل سبل الدعم، والرعاية وشملتهم في عملية صنع القرار باعتبارهم المستقبل، فمبادرات الدولة كثيرة، وأشكال الدعم لا تعد ولا تحصى... فشارقتنا الحبيبة، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، دعمت الطفل من خلال تشكيل نواب شورى أطفال الشارقة، لتمنح الفرصة لهم بالدخول في العملية الانتخابية البرلمانية، وليكونوا صوتاً للطفل في المجتمع، هذا وعززت إمارة الشارقة من مكانتها كمدينة مناصرة للطفل عندما حصلت على لقب "الشارقة مدينة صديقة للطفل" وهي أول إمارة تحصل على هذا اللقب على مستوى العالم.



قالت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة: "إن الأطفال هم عماد مستقبلنا المشرق، وعليهم نعوّل للنهوض بأمتنا العربية والإسلامية، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء في شتى مناحي الحياة".



وأضافت سموها "بأن دولة الإمارات سباقة في دعم الطفولة واحتضان الأطفال وتوفير كل سبل الرعاية لهم، ولم تقتصر في هذا الجانب على الأطفال العرب، بل امتدت بالعناية والمحبة لتشمل الأطفال في شتى أنحاء العالم".



وتدعم قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة الطفل وتشجعه على مطاردة أحلامه، مهما كان حجمها، فلدينا أمثلة كثيرة في دولتنا الحبيبة على هذا الدعم.



فها هي الطفلة الإماراتية الفائزة في مسابقة "الجينات في الفضاء" علياء المنصوري تبدع وتبتكر في مجال الفضاء، وها هما الأخوان المخترعان أديب ودانة البلوشي يثبتان أن أطفال الإمارات، هم ليسوا فقط أبناء الإمارات بل مستقبل الإمارات.