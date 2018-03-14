منصور بن زايد يلتقي رئيس أرض الصومال

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأربعاء، بقصر الرئاسة، موسى بيهي عبدي رئيس أرض الصومال، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح أرض الصومال وشعبها الشقيق.



حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.