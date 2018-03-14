محمد بن زايد يستقبل رئيسي شركتي "تاليس" و"إل 3 تكنولوجيز"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، في قصر الشاطئ، على حده، كلاً من باتريك كاين رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية العاملة في قطاعات الطيران والفضاء والنقل البري والدفاع والأمن، وكريستوفر كوباسيك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إل 3 تكنولوجيز" الأميركية المتخصصة في أنظمة التحكم والسيطرة والاتصالات ومنتجات إلكترونيات الطيران والفضاء والملاحة.

جرى خلال اللقاءين استعراض التعاون والتنسيق بين الشركتين والشركات والجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومجالات إبرام الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيسي الشركتين وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.