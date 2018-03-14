محمد بن راشد يستقبل رئيس تركمانستان

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء الأربعاء، قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالرئيس الضيف مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان وحرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.