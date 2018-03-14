عهود الرومي: تقرير السعادة العالمي يعكس ريادة الإمارات في تعزيز جودة الحياة

الشارقة 24:

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن حلول مواطني دولة الإمارات ضمن أسعد 11 شعباً في نتائج تقرير السعادة العالمي لعام 2018، يشكل نتيجة عملية لنهج دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائم على تحقيق السعادة، وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وأشادت معاليها، بتكامل الجهود والأدوار بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي عملت على تطوير العمل الحكومي، على أسس تحقيق سعادة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.