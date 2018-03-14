"موارد الفجيرة الطبيعية" تشارك بمعرض "في القلب زايد"

الشارقة 24:

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، يوم الأربعاء، في معرض "في القلب زايد"، والذي تنظمه جامعة الشارقة فرع كلباء، احتفاء بـ "عام زايد"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تكريم شخصية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتأتي مشاركة المؤسسة، في هذا المعرض، في إطار تعزيز التواصل، وتحقيق التفاعل الإيجابي مع جميع هيئات ومؤسسات الدولة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تقام على أرض الوطن، بالإضافة إلى التأكيد على إيمانها العميق، بأهمية تعزيز الصلة مع مجتمع الطلبة، إلى جانب حرصها على مشاركة المؤسسات التعليمية، برامجهم التفاعلية التي تخدم المجتمع .

وتتضمن مشاركة المؤسسة في المعرض، زاوية خاصة، عرفت من خلالها بإنجازات زايد الخير عبر مسيرته وتاريخه المجيد، وتشكيل صور القائد المؤسس زايد، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الروح الوطنية، ودعم قيم الولاء والانتماء، كما تم عرض مادة فيلمية تركز على إبراز الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ترسخ المبادئ التي أرسى دعائمها، وما جسده من قيم تمثل الأساس الصلب، الذي نهضت عليه الدولة، وما يكنه له شعبه من حب وولاء.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، حرص المؤسسة ومشاركتها في المعارض الوطنية، والمبادرات التي تنسجم مع استراتيجية عام زايد، للاحتفاء بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى مواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات، لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى الجميع في خدمة الوطن، والإسهام بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية المستدامة.