البواردي يستقبل السفير السنغافوري لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بمقر وزارة الدفاع بأبوظبي، اليوم الأربعاء، صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة والوفد المرافق له.

وأعرب معاليه خلال اللقاء عن ترحيبه بالسفير السنغافوري.. مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.