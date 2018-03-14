حاكم رأس الخيمة يستقبل وفود روسيا وبلجيكا والنمسا المشاركة بالأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، اليوم الأربعاء، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، والوفود المشاركة في الألعاب الإقليمية للأولمبياد من الاحتياجات الخاصة من روسيا وبلجيكا والنمسا.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الرياضي.. متمنياً له طيب الإقامة في الدولة والتوفيق في بطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 حتى 22 مارس الحالي.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن استضافة الدولة لدورة الأولمبياد الخاص يأتي تأكيداً على المكانة المتميزة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، حيث أصبحت الدولة تستضيف أهم الأحداث الرياضية العالمية ونجحت في تنظيمها بكل جدارة واقتدار مما يعكس قدرة الكوادر الوطنية الشابة في تنظيم مختلف البطولات.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى شرح مفصل عن أبرز الفعاليات التي ستقام في الأولمبياد الخاص وأبرز الأحداث المصاحبة للبطولة.. متمنيا سموه التوفيق لجميع الفرق المشاركة التوفيق.

من جهتها أعربت معالي حصة بنت عيسى بو حميد عن تقديرها وشكرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة الذي قدم التوجيهات والنصائح للرياضيين من الاحتياجات الخاصة المشاركين في هذا الحدث العالمي.