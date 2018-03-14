وفاة طبيعية لخبير بيئي عالمي بأحد فنادق عجمان

الشارقة 24:

وُجد خبير البيئة الأوكراني الذي وصل الدولة للمشاركة في مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة، حول "تغير المناخ والاستدامة"، متوفياً في غرفته بأحد الفنادق بعجمان.

وذكر أن الخبير الذي يدعى الدكتور سيرجي لافرينينكو، الأستاذ بالجامعة التقنية، بأوكرانيا، غادر مقر الموتمر إلى غرفته بفندق رامادا عجمان بعد أن قدم ورقته البحثية بعنوان "تشكيل الهياكل النانوية لأوكسيد الزنك الهرمي لمحولات الطاقة الشمسية والكهروضوئية"، في اليوم الأول من الموتمر في السادس من مارس، الذي افتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، بالرغم من أن المتوفى حضر للمشاركة في المؤتمر على نفقته الخاصة، لتلبية دعوة اللجنة العلمية للمؤتمر، فسوف تتكفل الدائرة بكل نفقات ترحيل جثمانه إلى بلاده، وتخليص كافة الإجراءت المتعلقة بذلك بناءاً على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر كبادرة إنسانية تجاه هذه الحالة.

يذكر أن العالم المتوفى كان في بلده أوكرانيا متخصصاً في تقنيات النانو، والهندسة الحيوية، وبصريات البوليمر فائقة الدقة، كما نشر أكثر من 220 ورقة علمية تقنية.