الإمارات تبحث "تمكين النساء" في لجنة "وضع المرأة" بنيويورك

الشارقة 24:

ألقت سعادة سناء سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع، بيان دولة الإمارات حول موضوع التحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة في نيويورك، والتي شهدت حواراً تفاعلياً رفيع المستوى بين وزراء أكثر من 50 دولة بشأن "بناء التحالفات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في المناطق الريفية".

وقالت سعادة سناء سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع، يتطلع وفد بلادي إلى مناقشة التحديات وتبادل الممارسات والسياسات في مجال تحقيق المساواة، بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بشكل عام، والنساء والفتيات الريفيات بشكل خاص، بهدف التوصل إلى حلول عادلة وواقعية ملموسة وبما يتوافق مع التزامات الدول في تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.