"زايد للإسكان" يستقطب المواطنين في المجالات الهندسية والتخصصية

الشارقة 24:

يشارك برنامج الشيخ زايد للإسكان للسنة الثانية على التوالي في معرض الإمارات للوظائف 2018 بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد بمثابة منصة لأصحاب العمل والكوادر المواطنة الراغبين في تعزيز مسيرتهم المهنية والحصول على أفضل الفرص الوظيفية.

ويستقبل البرنامج طلبات التوظيف والسير الذاتية عبر منصته الواقعة في القاعة رقم 1 منصة 1B-7 في معرض الإمارات للوظائف الذي ينظم في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وعن مشاركة البرنامج، قال سعادة محمد عبد اللطيف لوتاه، المدير التنفيذي للخدمات المساندة: إن مشاركة البرنامج في معرض الإمارات للوظائف يأتي في إطار استراتيجية البرنامج الطموحة للمحافظة على مؤشر توطين الكوادر البشرية والتي تأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، وأضاف لوتاه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يعد المؤسسة الوحيدة على مستوى الإمارات والتي يشغل فريقها الإداري والهندسي والفني مواطنون 100%.

وأشار المدير التنفيذي للخدمات المساندة، أن البرنامج يهدف من خلال مشاركته هذا العام في المعرض إلى إنشاء قاعدة بيانات للسير الذاتية للمتقدمين على الوظائف التخصصية والهندسية وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة في قطاع الإسكان والذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، مضيفاً أن البرنامج بصدد استقطاب الخريجين الجدد في الوظائف التخصصية والإدارية والمالية والهندسية والفنية وذلك في عدد من إدارات القطاع الهندسي وقطاع الإسكان إلى جانب تعريف الزائرين من الخريجين الجدد والطلبة عن أبرز الوظائف والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل والفرص التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان في تنمية مسيرتهم المهنية.