سفير الدولة غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لدى سلطان بروناي

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا أوراق اعتماده إلى السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي، كسفير غير مقيم فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى بروناي، وذلك في قصر نور الإيمان في العاصمة بندر سري بيقاوان.

ونقل سعادة السفير إلى السلطان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للسلطان موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب بروناي دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمَّل السلطان سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى شعب الإمارات متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنجاح.

وتمنى السلطان لسفير الدولة النجاح في مهمته السامية بما يخدم مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.