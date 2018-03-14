"الهلال" توزع 1180 سلة غذائية على أهالي قرى مديرية الصلو اليمنية

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ حملاتها الإنسانية والإغاثية، بهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي خلفها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر 1180 سلة غذائية انطلاقاً من مدرسة الثورة بقرية الضعة بمديرية الصلو في تعز، ضمن المرحلة الثانية من عملية التوزيع التي استهدفت قرى الضعة والزنح والذنيب والعزر والمعموق والموسطة وحجامة وحمده والشعابي والصعرة.

ويأتي توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو في إطار مساعي "الهلال" لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للأشقاء، في وقت تعاني فيه الأسر صعوبات نتيجة الآثار التي خلفتها الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن أن الدعم الإماراتي لليمن يأتي في إطار حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جوار الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه، مشيراً إلى تكثيف "الهلال" عملية تقديم كل أوجه الدعم لليمن وشعبه على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية، في سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم ورفع المعاناة عنهم.