مكتوم بن محمد بن راشد يبحث تعزيز التعاون مع "جنرال إلكتريك"

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد لدى استقباله جون فلانيري

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في مجلس سموه، في زعبيل، يوم الثلاثاء، جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" العالمية.

وتبادل سموه والضيف، الحديث حول سبل التعاون بين "جنرال إلكتريك"، والجهات المعنية في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة في مجالات الطاقة والطاقة البديلة وتدريب القيادات الشابة وتبادل الخبرات.

وتطرق الحديث، إلى استعراض مستويات النمو الاقتصادي المعرفي في الإقليم عموماً، وفي الإمارات على وجه الخصوص.

حضر اللقاء، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، والوفد المرافق للضيف.