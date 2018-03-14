جمعية الصحفيين تناقش استعداداتها لانتخابات هيئة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

ناقش مجلس إدارة جمعية الصحفيين، في اجتماعه الثاني، الاستعدادات النهائية لتنظيم انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لفرع أبوظبي، يوم الأربعاء.

وستبدأ عملية الترشيح، من الساعة الثالثة ظهراً إلى الثامنة مساء، ليجري الاقتراع السري على المرشحين، وهم ثلاثة أعضاء .

ودعت أمانة سر الجمعية، الراغبين من الأعضاء العاملين، ممن حضروا الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية بدبي، إلى المبادرة بالمشاركة في عملية الترشح والاقتراع.

على صعيد متصل، بحث المجلس في اجتماعه برئاسة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، حزمة برامج وأنشطة وفعاليات للجمعية، تواكب "عام زايد" على أن تشمل كافة إمارات الدولة، ما بين ندوات ومعارض صور، توثق مسيرة الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب المجلس، عن تقديره لاهتمام الاتحاد العربي للصحفيين، ونقابات وجمعيات الصحفيين التي بادرت بتهنئة المجلس على الانتخابات .

وناقش المجلس في اجتماعه الأخير، مواقع مقار الجمعية في أبوظبي ودبي، وإمكانياتها وطرق تفعيلها، والبحث عن حلول مستدامة للمقار، بما يواكب مسيرة الجمعية وخطتها المقبلة، وبحث استعدادات الجمعية للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام.