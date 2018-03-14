سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة محمود محمد المحمود سفير الدولة في أبوجا، محمد موسى بيلو وزير العدل النائب العام لجمهورية نيجيريا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيجيريا، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك .

وأعرب سعادة السفير، عن رغبة دولة الإمارات، في استضافة مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وثقتها في دعم نيجيريا، وتأييدها لهذا الطلب، لاسيما أن الإمارات مؤهلة لاستضافة هذه المنظمة.

وأبدى الوزير النيجيري تعاونه وترحيبه بهذا الطلب، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والتأييد لهذه الاستضافة.