منصور بن محمد يزور جناحي كهرباء وبلدية دبي في معرض الإمارات للوظائف

الشارقة 24 – وام:

تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، في معرض الإمارات للوظائف، الذي انطلق يوم الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرف سموه من مسؤولي الهيئة، على مبادرات الهيئة في مجال التوطين والمنح الدراسية وجهودها، لاستقطاب الكوادر الوطنية، لا سيما في الوظائف الفنية والهندسية.

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تحرص على المشاركة، في معرض الإمارات للوظائف، الذي يعد منصة رائدة تجمع الكوادر المواطنة مع أصحاب العمل .

من جهة أخرى، شهدت منصة بلدية دبي في فعاليات الدورة الـ 18 لمعرض الإمارات للوظائف، زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم .

وأكد مروان بيات الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي، أن البلدية توفر من خلال مشاركتها في المعرض، 468 شاغراً لمواطني الدولة في مختلف القطاعات.

من جهة ثانية، تشارك موانئ دبي العالمية، في المعرض، حيث تستعرض الشركة أكثر من 100 وظيفة شاغرة، لمناصب في مختلف الاختصاصات مثل العمليات والهندسة والتجارة والتخطيط والإدارة وغيرها، كما تشارك دائرة جمارك دبي، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة في معرض الإمارات للوظائف 2018 الذي يقام تحت شعار "بيئة ابتكارية تبحث عنك".