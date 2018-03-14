سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة سلطان محمد ماجد العلي، أوراق اعتماده إلى مايكل هيغينز رئيس إيرلندا، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات مفوضاً لدى إيرلندا.

ونقل العلي، خلال اللقاء، إلى رئيس إيرلندا، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب إيرلندا، دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس الإيرلندي، سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموهم موفور الصحة والعافية، ولدولة وشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس الإيرلندي، عن تمنياته لسعادة السفير، بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز ودعم العلاقات القائمة بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.