سفارة الدولة تشارك في احتفال موريشيوس بيومها الوطني

الشارقة 24 – وام:





استقبلت أمينة غريب رئيسة جمهورية موريشيوس، سعادة الدكتور راشد العفاري القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مابوتو غير المقيم لدى كل من جمهورية موريشيوس ومملكة سوازيلاند، وذلك ضمن احتفالية موريشيوس بيومها الوطني الخمسين.

ونقل العفاري، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرئيسة موريشيوس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50، متمنين لشعب موريشيوس المزيد من التقدم والازدهار.

وأثنت رئيسة موريشيوس، على العلاقة المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص الإمارات على مشاركة بلادها هذه المناسبة العزيزة، وتمنت للقيادة الرشيدة، دوام الصحة والعافية، وعبرت عن تطلعها إلى تعزيز وتقوية العلاقة بين البلدين.