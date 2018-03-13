إطلاق المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في التربية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة التربية والتعليم، المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم، والتي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وتنطلق الاختبارات التخصصية للمواد الأساسية، التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، منتصف إبريل المقبل، تليها الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الوزارة، يوم الثلاثاء في أبوظبي، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وسعادة الدكتور سامر السماحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، وسعادة الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعليمية بالإنابة، وروضة المرر مدير إدارة التراخيص المهنية في الوزارة.

وأكد معالي الحمادي، أن نظام تراخيص المعلمين جاء ليحاكي التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021، وبما يتسق مع أهداف ورؤية وزارة التربية، في تحقيق نظام تعليمي حديث، يستند إلى كفايات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار، وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق ومثمر، إضافة عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية، مبيناً أن النظام يهدف لترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم، وفق معايير عالية في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وأوضح معاليه أن رخصة المعلم ستصبح شرطاً لمزاولة مهنة التعليم، وقال إن عملية الحصول على الرخصة، تتم من خلال اجتياز الاختبارات، والتي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر مهني.

من جانبها، أشارت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، إلى أن نظام رخصة المعلم سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، التي تتمثل في الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، في ضوء الممارسات الحديثة والعالمية، والتركيز على التطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى كفاءته المهنية.

من جهته، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم يأتي استجابة لخطى التطوير والنقلة النوعية بقطاع التعليم بالدولة عبر تكريس أفضل المعايير والممارسات التربوية.