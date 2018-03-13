"وصل" تدخل "غينيس" بأكبر شاشة عرض جوية تحمل صورة الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

نجحت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، في دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر شاشة عرض جوية، ظهرت في السماء، وذلك ضمن الفعالية التي نظمتها في إطار مبادرة "عام زايد"، التي أطلقتها دولة الإمارات للاحتفاء بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقد تابع الحدث، الذي نظمته "وصل" في دبي، جمهور غفير، إضافة إلى ممثلين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتوثيق الإنجاز المتحقق، بعرض شاشة جوية بطول 42.15 متر، وبعرض 92.49 متر، حلقت في سماء دبي بواسطة مروحيتين، من طراز "بيل 212"، حملت إحداهما اللوحة، بينما قامت الأخرى بعرض فيديو على الشاشة استخدم مزيجاً، من تقنية الواقع الافتراضي والعرض المباشر، وهو عبارة عن فيلم قصير، تناول "عام زايد" ليتابع الجمهور عملاً مرئياً رائعاً، يبرز المآثر والقيم التي رافقت حياة الوالد المؤسس.

وتمكن الجمهور من مشاهدة الشاشة من مسافة تصل إلى 3 كيلومترات، وكانت رحلتها قد انطلقت من "سكاي دايف دبي"، قبل أن تحلق فوق ساحل دبي، وصولاً إلى حديقة زعبيل مروراً بمشروع وصل1 الذي تقوم المجموعة بتطويره، ثم حلقت المروحيتان فوق خور دبي، لتعودا أدراجهما إلى الساحل، وتهبطا في "سكاي دايف دبي"، بعد رحلة طيران استمرت قرابة 90 دقيقة.

وقال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يسرنا الاحتفال بـ "عام زايد " بأسلوب عصري يجسد الطموح وروح الريادة التي غرسها القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات".

من جهته، قال طلال عمر مدير موسوعة غينيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تمكنت دبي من تسجيل العديد من النجاحات، من خلال تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، خلال السنوات الماضية، ويسعدنا أن نشاركها احتفالاتها في تسجيل رقم قياسي عالمي آخر، مع مجموعة وصل لإدارة الأصول".