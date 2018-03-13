منصور بن محمد يدشن منصة شرطة دبي و"إسعاد" في معرض الإمارات للوظائف

الشارقة 24 – وام:

دشن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "الاختيار والتوظيف الذكي"، للقيادة العامة لشرطة دبي، في معرض الإمارات للوظائف المقام، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من ضباط شرطة دبي.

واطلع سموه، على برنامج التوظيف الذكي، الذي توفره منصة شرطة دبي للراغبين في الحصول على الوظائف، والذي حمل هذا العام شعار "الهوية.. تكفي"، حيث يعتمد التوظيف على استخدام الأجهزة الذكية "الأيباد"، ويحتاج المتقدم للحصول على الوظيفة خطوتين فقط من أجل إتمام عملية تقديم الطلبات، تتمثل الأولى في تقديم الطلب باستخدام الهوية الإماراتية، والثانية بالإجابة على أسئلة الاختبارات عبر الأجهزة اللوحية الذكية.

وأطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطاقة "إسعاد" بحلتها الجديدة، وهي بطاقة خصومات خاصة بموظفي شرطة دبي، يستفيدون منها في مجالات صحية وتعليمية وخدمية، وأصبحت بطاقة يستفيد منها موظفو عدة دوائر حكومية، وقعت اتفاقيات مع شرطة دبي من أجل الاستفادة من العروض التي توفرها لموظفيها.

كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني، واستمع سموه من عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال، لشرح عن مشاركة المركز في المعرض، واطلع على الأنشطة المختلفة التي يتضمنها الجناح ومشاريع المركز وجهوده، لجعل مدينة دبي الأكثر أمناً إلكترونياً في العالم.