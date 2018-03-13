الدربي: اعتماد 15 مارس للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي

الشارقة 24:

قالت فاطمة الدربي العضو المؤسس لجمعية الإمارات لحماية الطفل، إنه تم اعتماد يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وأضافت الدربي، أن ذلك يأتي في إطار حرص سموها على توعية جميع فئات المجتمع، بحقوق الأطفال، للحصول على نمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة، تساهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم، ما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

وأكدت العضو المؤسس لجمعية الإمارات لحماية الطفل، أن انطلاق يوم الطفل الإماراتي يتزامن مع فعاليات "عام زايد" لإحياء مئوية مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الحماية والأمان للطفل، وهو النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة، حيث صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون حقوق الطفل "وديمة"، في 15 مارس 2016، للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون حصولهم على التنشئة السليمة، التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفاعلين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، والوصول لمئويتها 2071.