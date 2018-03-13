حاكم الفجيرة يستقبل وفد بنجلاديش المشارك في "الأولمبياد الخاص"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، ظهر الثلاثاء، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، والوفد المشارك بالألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص من جمهورية بنغلاديش.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالوفد الرياضي، متمنياً لهم طيب الإقامة في الإمارة والتوفيق في بطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 – 22 مارس.