الأميرة هيا تفتتح الحرم الجديد لجامعة أميتي

الشارقة 24 – وام:

افتتحت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الأميرة هيا بنت الحسين الثلاثاء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أميتي، والممتد على مساحة 700 ألف قدم مربعة، بمقرها الكائن في مدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وتفقدت سموها قاعات المحاضرات والمرافق المختلفة التي يضمها الحرم الجامعي الجديد، الذي يعد أحدث الإضافات للمدينة الأكاديمية حيث تعرفت على التجهيزات التي تم توفيرها فيه لدعم العملية التعليمية، بأحدث التقنيات التي من شأنها مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي وفق أرقى المعايير العالمية.