محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون زفاف محمد بن سعود

الشارقة 24:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ‏بمناسبة زفاف نجله سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على كريمة الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وذلك في صالة "البيت متوحد" بمنطقة أذن في رأس الخيمة .

كما تضمن الحفل زفاف 174 من أبناء الوطن، وحضر الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وهنأ أصحاب السمو الشيوخ العرسان وذويهم وتمنوا لهم حياة سعيدة هانئة.