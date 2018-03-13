عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية الأردن

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الثلاثاء، معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الأردن.

وأجرى الجانبان محادثات في وزارة الخارجية الأردنية، أكدا خلالها أن العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والأردن تسير بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع، من التعاون والتشاور والتنسيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والدفاعية وبرعاية مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين.

وشددا على أن دولة الإمارات والأردن يواصلان اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات وتطويرها، وبما ينعكس على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.