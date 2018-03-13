ملك الأردن وعبد الله بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

استقبل الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في مستهل الزيارة الذي يقوم بها سموه إلى الأردن.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لملك الأردن تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم للمملكة الأردنية الشقيقة مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل ملك الأردن سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وترسيخها في شتى المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

ورحب ملك الأردن بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية الزيارة في تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

حضر اللقاء سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.