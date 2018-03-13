حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن خالد

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد.. داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ببرقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.