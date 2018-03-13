المجلس الأعلى للبترول: لم يتم منح أي امتياز لـ "شركة قطر"

الشارقة 24 – وام:



أعلن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول، أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وقال المصدر في تصريح له: إن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

كما أكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.