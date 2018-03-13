الرميثي يثمن دعم القيادة الرشيدة لتوفير الرعاية لمرضى التوحد

الشارقة 24 – وام:

كرم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، في مكتبه، عمر محمد "مريض التوحد" في إطار تشجيعه وتحفيزه لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأشاد معاليه، لدى استقباله عمر برفقة أخته بحرص واهتمام ودعم القيادة الرشيدة المستمر لتوفير أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في مجال تأهيل ذوي اضطراب التوحد.



وأكد معاليه، أهمية تكاتف جهود مؤسسات وقطاعات المجتمع للعمل معاً من أجل تحسين الحالة النفسية لذوي الإعاقة ورسم البسمة على وجوههم، إيماناً منا بحقوقهم المدنية والثقافية والاجتماعية وفق معايير الدمج والمساواة ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية.