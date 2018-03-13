"الهلال" يوقع اتفاقية بناء وصيانة فصول دراسية بمنطقة حسحسه اليمنية

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة اليمنية لبناء 6 فصول وصيانة 10 فصول دراسية بمدرسة حسحسه في مديرية الصعيد، في إطار دعم الهيئة المتواصل لقطاع التعليم في كافة المناطق اليمنية المحررة.



وقع الاتفاقية محمد سيف المهيري ممثل الهيئة بمحافظة شبوة، الذي أكد أن المشروع يأتي استمراراً للدعم الذي تقدمه لقطاع التعليم في المحافظة، لافتاً إلى حرص الهيئة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاع التعليم لما له من أهمية في تأسيس جيل متسلح بالفكر والمعرفة.

وأشار إلى أن الهيئة تبنّت خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المباني والمرافق الحيوية بشبوة، ضمن عدة مراحل وفقاً لأولوية الاحتياجات المجتمعية لها وفي مقدمتها المشاريع التعليمية والصحية والبنى التحتية.

وأعرب مسؤولو التربية والتعليم بالمحافظة عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمونه من دعم لبناء وتطوير المؤسسات الحكومية والأهلية في شبوة .