محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بوتين علاقات التعاون

الشارقة 24 - وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، أمس الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، في إطار الحرص المشترك على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وبحثا تطوير وتنمية الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمات التي تشهدها عدد من الدول في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لحلها ومعالجتها، إضافة إلى تعاون وتنسيق البلدين في محاربة الإرهاب والتطرف والعنف والحرص على تعزيز أسس الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط .