وزارة الخارجية ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:



وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، مذكرة تفاهم مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة هدى إبراهيم الخميس مؤسس المجموعة، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.



وأكدت سعادة هدى إبراهيم الخميس أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي محطة محورية في عمل المجموعة وانعكاس لدورها العالمي وشراكاتها الثقافية التي زادت عن الـ 30 مع كبريات المؤسسات الثقافية العالمية بما يسمح لها بالتنسيق مع الوزارة بتبادل الخبرات والإمكانات والحضور العالمي والارتقاء بمنجز الثقافة والفنون إماراتياً.



يشار إلى أن مذكرة التفاهم تعمل على تنظيم مبادئ ومخرجات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتنسيق جهودهما في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإطلاق البرامج والمبادرات الثقافية التي ترسخ الحضور الإماراتي عالمياً بالتعاون مع سفارات الدولة والبعثات والإسهام في التعريف بمنجز الثقافة والفنون التشكيلية الإماراتي والعربي عبر إصدارات موسوعية خاصة بالفنانين والتجارب الفنية.