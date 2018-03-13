الهلال الأحمر الإماراتي يدشن "عام زايد" في عدن

الشارقة 24 – وام:



دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بعدن، صباح الإثنين، "عام زايد 2018" بالإعلان عن حزمة مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز.



كما وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اتفاقية شراكة مع جامعة عدن لدعم الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجامعة.



وأعلن مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن المهندس سعيد آل علي عن دعم الهلال الأحمر الإماراتي لكهرباء عدن بـ 100 ميجا وات ستصل قريباً، مجدداً في الكلمة التي ألقاها في حفل بهذه المناسبة، التزام الهلال الأحمر بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن من خلال تنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات اليمنية في "عام زايد".