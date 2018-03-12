محمد بن زايد يستقبل اللجنة المنظمة لمهرجان الوحدات المساندة للرماية

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، بقصر البحر، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللجنة المنظمة لمهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية الذي أقيم هذا العام تحت شعار "عام زايد" في الفترة من 11 فبراير إلى 9 مارس.



وهنأ سموه اللجنة وفريق العمل على النجاحات المتتالية التي يحققها المهرجان كل عام وما تميزت به هذه الدورة من الفعاليات الاجتماعية والأنشطة والمسابقات المختلفة التي لاقت إقبالاً واسعاً من الأفراد والعائلات، مشيداً بالجهود التي بذلت والعمل بروح الفريق الواحد الذي أثمر تميزاً في الأداء وحسن التنظيم وتحفيز المتسابقين على المنافسة في هذه الرياضة المهمة والعريقة.



ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مواصلة العمل على نشر رياضة الرماية كإحدى الرياضات الأصيلة والتنافسية ورفد المهرجان بأنشطة وبرامج عائلية واجتماعية.