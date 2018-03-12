رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين

الشارقة 24 – وام:



بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.