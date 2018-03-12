محمد بن راشد يحضر أفراح مجرن والمهيري

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد بن أحمد بن الشيخ مجرن بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خلفان بن أحمد الرحومي المهيري.



حضر الحفل الذي أقيم في منطقة ند الشبا في دبي مساء الإثنين عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأقارب العروسين.



وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ذوي العروسين وبارك للعروسين زفافهما الميمون متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالسعادة والاستقرار.