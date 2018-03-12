محمد بن زايد يثمن دعم اتحاد وأسرة رياضة الهجن لصندوق الوطن

الشارقة 24 – وام:



أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدور المجتمعي والتفاعل الكبير الذي أبداه اتحاد سباقات الهجن وأسرة رياضة الهجن في الدولة مع المبادرات الوطنية، وذلك بعد مساهمة 42 فرداً وجهة في دعم صندوق الوطن بمبلغ 57 مليون درهم هو ريع جمع في مهرجان رجال الكرامة لسباقات الهجن الذي نظم بمناسبة عودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان من العلاج سالماً.



جاء ذلك خلال استقبال سموه، لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن والسيد محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن.



وأعرب سموه عن اعتزازه وتقديره للإسهامات الكريمة من قبل المجتمع الإماراتي أفراداً وشركات، وما يتحلون به من حس وطني ومسؤولية تجاه مجتمعهم وتفاعلهم مع المبادرات الوطنية المتنوعة التي تستهدف دفع عجلة التنمية ومسيرة التقدم إلى آفاق جديدة ترسخ مكانة الدولة عالمياً.