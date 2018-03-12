محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة أبوظبي 2018

الشارقة 24 – وام:



كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 9 شخصيات مميزة قدمت أعمالاً جليلة لمجتمع أبوظبي، وذلك ضمن حفل تكريم "جائزة أبوظبي" الذي أقيم الإثنين في مجلس سموه بقصر البحر.



ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وسام أبوظبي" - الذي يمثل أرفع تكريم مدني في أبوظبي - لهذه الشخصيات التي كانت لها إسهامات عادت بالنفع على الإمارة في مختلف المجالات.



ويأتي حفل التكريم لهذا العام بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ "عام زايد 2018" عرفاناً وامتناناً لما قدمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" من إرث زاخر بالقيم والثوابت الراسخة التي غرسها "رحمه الله" لتكون نبراساً ومعياراً للبذل والعطاء لكل من يعيش على أرض الإمارات.



وتقام جائزة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف منح التقدير والعرفان لمن أسهمت أعماله الخيرة في خدمة مجتمع أبوظبي بغض النظر عن عمره أو جنسيته أو مكان إقامته سواء كان داخل الدولة أو خارجها.