محمد بن حمد الشرقي: الفجيرة تحظى بإمكانات كبيرة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في حديث مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، حول العمل الجاري حالياً على استكمال الخطة الرئيسية للفجيرة: "سيبقى ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة الصناعية للنفط FOIZ إضافة إلى الصناعات ذات الصلة بتزويد السفن بالوقود جنباً إلى جنب مع المنطقة الحرة في الفجيرة، جزءا أساسياً من اقتصادنا وخططنا للتنمية".

وأضاف سموه "لكن هناك العديد من الجوانب أخرى التي نحتاج إلى التركيز عليها"، ملقياً الضوء في هذا الشأن على المجالات الثقافية والسياحية، موضحاً أن هذه المجالات ستحظى باهتمام أكبر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى "أن لدى إمارة الفجيرة أكبر عدد من القرى التراثية حيث يمكن العثور عليها بكل وادٍ، أينما كان هناك مصدر للمياه، وبدلاً من أن تتلاشى هذه القرى عبر الزمن، أخذت هذه القرى في الازدهار والنمو".