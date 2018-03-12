عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

الشارقة 24 –وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الـ 22 للمجلس، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، وتم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ21 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

واطلع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع على مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والجهود المستمرة لتوفير تعليم ذي جودة أفضل للطلبة الإماراتيين، الملتحقين بالمدارس الخاصة في إمارة دبي.