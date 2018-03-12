بـ 290 مليون درهم

مكتوم بن محمد يطلق إشارة البدء بمشروع "محكمة التمييز" بدبي

  • الإثنين 12, مارس 2018 في 4:24 م
  • مكتوم بن محمد خلال إزاحة الستار عن لوحة المشروع
    مكتوم بن محمد خلال إزاحة الستار عن لوحة المشروع
أزاح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، الستار عن اللوحة التذكارية، وأطلق إشارة البدء بإنشاء وتنفيذ مشروع "مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية" بدبي، بتكلفة تبلغ 290 مليون درهم.
الشارقة 24 – وام:
 
أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، إشارة البدء في إنشاء وتنفيذ مشروع "مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية"، في منطقة المواقف السابقة للموظفين بجانب مبنى محاكم دبي، وذلك بحضور سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير محاكم دبي، وعدد من المدراء العموم وكبار الشخصيات.
 
وقام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في موقع المشروع الذي تنفذه محاكم دبي بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يعد التعاون الأول من نوعه، وفق القانون 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، حيث تتحمل الشركة الخاصة تكلفة البناء لصالح محاكم دبي، بتكلفة إجمالية تبلغ 290 مليون درهم، ومن المتوقع أن ينجز المشروع خلال 36 شهراً.