حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 80 سجيناً

الشارقة 24 – وام:

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الإثنين، بالإفراج عن 80 سجيناً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في عجمان، من الذين أثبتوا حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة وممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، مع إعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد، وذلك بمناسبة عودة سموه بالسلامة إلى أرض الوطن.

ويأتي أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء، خصوصاً وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم عموماً، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً على رعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع، على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع، والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحهم بعودة النزلاء إلى أسرهم.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، بمبادرة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.