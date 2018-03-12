منصور بن محمد يفتتح فعاليات ملتقى حماية الدولي الـ 13

الشارقة 24 – وام:

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، ملتقى ومعرض حماية الدولي الثالث عشر، لبحث قضايا المخدرات تحت شعار "استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات والمؤثرات العقلية.. التنبؤات – الاستعداد – الوقاية لعام 2030 م"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر الملتقى الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج حماية الدولي، وسعادة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية.