عبد الله بلحيف يفتتح مؤتمر ومعرض السكك الحديدية 2018

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات، الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2018، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور وزراء وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر.



ورحب معاليه في كلمته الافتتاحية، باسم دولة الإمارات، بالمشاركين في الحدث، ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2018، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع النقل والطرق.