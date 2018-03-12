شرطة أبوظبي تدشن "مشروع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر"

الشارقة 24 – وام:

بدأت شرطة أبوظبي بالاستفادة من "مشروع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر" بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقوم بإرسال رسائل تحذيرية وتوعوية لمستخدمي الطريق والقاطنين في المناطق المجاورة لتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية في بعض مناطق الإمارة أثناء حالات تقلبات الطقس والحوادث المرورية الجسيمة.

وأكدت أهمية مخرجات ورشة الحلول الاستشرافية للحد من الحوادث المرورية أثناء الضباب التي عقدت الشهر الماضي من حيث الفكرة الابتكارية التي توصلت إليها الورشة وتركز على 3 خطوات رئيسية تتمثل الأولى في تحديد المناطق المتأثرة بحالات تقلبات الطقس، مثل الضباب الكثيف، بواسطة الدوريات المرورية أو الأبراج الذكية التي تسهم في تحليل حالات تقلبات الطقس مثل انعدام الرؤية أو تواجد الضباب الكثيف والعمل على توظيف الأنظمة الشرطية الذكية والدوريات المرورية في تحديد المناطق التي تشهد حوادث مرورية جسيمة.

وفي الخطوة الثانية يتم تحديد إطار لمساحة جغرافية أكبر تشمل المناطق المجاورة لتلك المناطق والمتأثرة بحالات تقلبات الطقس أو التي بها حوادث مرورية جسيمة وفي المرحلة الأخيرة يتم توظيف وتفعيل شراكات القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع الجهات الحكومية، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومشغلي الخدمات الهاتفية في دولة الإمارات لإرسال رسائل نصية تحذيرية مباشرة على الهواتف النقالة ليتسنى للجمهور مراجعة قراراتهم في قيادة المركبة للتوجه إلى العمل أو اتخاذ مسارات أخرى بديلة وتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة.